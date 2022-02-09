Искусственный интеллект шагает по планете! Пока что в виде отдельных информационных инструментов, таких как набирающий популярность мессенджер с ИИ ChatGPT. Но делает это настолько внушительно, что многие сегодня хотят попробовать общение с рукотворным созданием. А для этого, конечно же, понадобится номер для регистрации OpenAI. Если вы не знаете, как его получить – читайте внимательно, и вам все станет ясно.

Ну а если вам нужны надежные виртуальные номера и для других онлайн-площадок, попробуйте смс-генератор «Grizzly Sms». С его помощью вам откроется доступ к сотням популярных соцсетей, мессенджеров, служб доставки и маркетплейсов. На нашем сайте вы найдете номера от операторов из России, США, Турции, Казахстана и еще более, чем 200 стран мира. Недорого и совершенно анонимно. Попробуйте практически бесплатный номер для OpenAI и приобщитесь к высоким технологиям уже сегодня!

Где лучше купить виртуальный номер для OpenAI?

Если вам нужен гарантированный доступ к западному интернет-сервису, то вам не обойтись без надежного виртуального номера. OpenAI – американская компания, сооснователем которой, кстати, является Илон Маск, а подобные организации практически всегда соблюдают санкционные ограничения западных стран. Именно поэтому вам понадобится иностранный номер для OpenAI и хороший VPN. Обратите внимание, что под ограничительные меры подпадают телефонные операторы из России, Беларуси, Ирана, Афганистана, Украины, поэтому выбирайте другие страны.

Благо на «Grizzly Sms» выбор имеется. Мы сотрудничаем с поставщиками телефонных услуг со всех континентов, кроме Антарктиды, поэтому вы без труда отыщите временный номер для OpenAI из нужной локации. А значит гарантированно получите доступ к требуемому сервису. Кроме того клиенты нашего сервиса ценят нас за:

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Купить номер для смс от OpenAI: пошаговая инструкция

Не переживайте, если вы никогда не пользовались нашим сайтом ранее. Покупка номера для OpenAI – задача нетривиальная, с которой можно справиться с первой попытки и без инструкции. Последняя приводится лишь для того, чтобы убедить вас в простоте операции. Чтобы получить желаемое, просто сделайте следующее:

Создайте аккаунт на нашем сайте. Регистрация проста и анонимна. Достаточно указать адрес электронной почты и придумать пароль; Отыщите нужный вам сервис в перечне доступных и проверьте, на номера каких стран возможен прием смс для активации. Выберите подходящую и узнаете стоимость услуги (рядом с названием страны или сервиса); Перед тем, как купить номер телефона для OpenAI, воспользуйтесь банковской картой, криптокошельком, платежной системой Payeer или другими подходящими методами оплаты и пополните счет на нужную сумму; Подтвердите покупку, нажатием кнопки “Получить” на странице выбора сервиса или страны телефонного оператора (убедитесь, что выбраны нужные вам параметры – площадка для регистрации и страна); Сгенерированный номер вы найдете на вкладке “Активные номера”.

На этом все. Теперь вам доступна активация OpenAI без номера телефона. Используйте данную возможность с умом!